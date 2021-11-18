Спецслужбы Польши: Переселение мигрантов – это элемент информационной игры режима Лукашенко 1 18.11.2021, 23:01

3,680

Ночью мигранты вновь будут пытаться прорваться через белорусско-польскую границу.

Пограничная служба Польши сообщила, что лагерь для мигрантов в Брузгах у польской границы практически опустел. Спецслужбы режима Лукашенко направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб РП Станислав Жарын заявил, что переселение мигрантов — это элемент информационной игры, проводимой режимом Лукашенко. Жарын добавил, что участие военных режима Лукашенко в атаках на польскую границу постоянно растет, передает «Радио Польша».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».