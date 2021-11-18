закрыть
18 ноября 2021, четверг, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Анджей Дуда: Польша будет твердо охранять границу ЕС

1
  • 18.11.2021, 23:12
  • 1,324
Анджей Дуда: Польша будет твердо охранять границу ЕС
Анджей Дуда

Президент Польши провел переговоры с президентом Франции.

Президент Польши Анджей Дуда 18 ноября провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на восточной границе Евросоюза. Президент РП заявил, что Польша будет твердо охранять свою (и ЕС) границу. Анджей Дуда и Эмманюэль Макрон также обсудили различные сценарии помощи находящимся, оказавшимся в Беларуси, передает «Радио Польша».

Президент Анджей Дуда также побеседовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Уже несколько месяцев Польша и Литва, а также Латвия борются с напором мигрантов из Беларуси. Власти как этих стран, так и других стран ЕС согласны с тем, что иностранцы используются минским режимом для попытки дестабилизировать внешние границы Европейского союза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало