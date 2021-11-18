Анджей Дуда: Польша будет твердо охранять границу ЕС 1 18.11.2021, 23:12

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Анджей Дуда

Президент Польши провел переговоры с президентом Франции.

Президент Польши Анджей Дуда 18 ноября провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на восточной границе Евросоюза. Президент РП заявил, что Польша будет твердо охранять свою (и ЕС) границу. Анджей Дуда и Эмманюэль Макрон также обсудили различные сценарии помощи находящимся, оказавшимся в Беларуси, передает «Радио Польша».

Президент Анджей Дуда также побеседовал с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Уже несколько месяцев Польша и Литва, а также Латвия борются с напором мигрантов из Беларуси. Власти как этих стран, так и других стран ЕС согласны с тем, что иностранцы используются минским режимом для попытки дестабилизировать внешние границы Европейского союза.

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