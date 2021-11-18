Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Беларуси 1 18.11.2021, 23:20

Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.

Эвакуационным рейсом из Беларуси в Ирак прибыло 430 человек. Часть людей вышла в Эрбиле, остальные были доставлены в Багдад, сообщает иракское новостное агентство INA со ссылкой на МИД Ирака.

В иракском МИД добавили, что эвакуационные рейсы продолжатся. Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе. Иракские дипломаты продолжают регистрировать желающих вернуться и выдавать временные документы тем, у кого нет паспорта.

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