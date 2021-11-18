Режим Лукашенко готовит мигрантов к ночному штурму польской границы 18.11.2021, 23:24

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Для отвлечения внимания мигрантов отвели на склад, расположенный возле лагеря.

За последние сутки Польша предотвратила 501 попытку нелегального пересечения границы. Ближе к вечеру лагерь для мигрантов в Брузгах у польской границы практически опустел. Спецслужбы режима Лукашенко направили иностранцев в транспортно-логистический центр, расположенный в нескольких сотнях метров.

Польские спецслужбы допускают, что ночью возможны новые провокации и попытки штурма границы. Пограничники готовятся отразить возможные атаки мигрантов.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын заявил, что переселение мигрантов — это элемент информационной игры, проводимой режимом Лукашенко. Жарын добавил, что участие военных режима Лукашенко в атаках на польскую границу постоянно растет.

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