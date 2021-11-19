В AstraZeneca разработали «коктейль», способный предотвратить заражение COVID-19 как минимум на полгода 2 19.11.2021, 8:09

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фото: reuters

Эти данные дают надежду на дополнительную защиту для людей, которые плохо реагируют на вакцины.

В четверг AstraZeneca укрепила свое лидерство в выводе на рынок профилактической вакцины против COVID-19, заявив, что ее коктейль из антител обеспечивает 83% защиту в течение шести месяцев, обеспечивая еще одно возможное оружие в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает cursorinfo.co.il.

Эти данные дают надежду на дополнительную защиту для людей, которые плохо реагируют на вакцины, например, для больных раком.

Англо-шведская компания также сообщила, что отдельное исследование пациентов с COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести показало, что более высокая доза препарата AZD7442 снижает риск ухудшения симптомов на 88% при введении в течение трех дней с момента появления первых симптомов.

Лечение антителами проводится за один прием в виде двух последовательных инъекций в руку.

Последние результаты исследования потенциально позиционируют AstraZeneca, как и ее конкурента Pfizer, в качестве будущего поставщика вакцин и средств лечения COVID-19, при этом AstraZeneca заявила, что «реальное преимущество» терапии заключается в профилактическом уколе.

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