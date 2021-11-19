«Лукашенко принимал решение между убийством и самоубийством» 13 19.11.2021, 8:26

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фото: getty images

В голове у диктатора — постоянный сумасшедший дом и комплексы.

Об этом в интервью kyky.org заявил вышедший недавно на свободу бизнесмен Александр Кнырович.

— Лукашенко сегодня – ваш враг?

— У меня вообще нет врагов. Мне жалко тратить жизнь на вражду, битвы и ненависть. Я хочу тратить жизнь на созидание – мне важно понимать, что я что-то строю. И даже внутри себя видеть в Лукашенко какого-то личного врага мне очень не хочется. Я не хочу жить с этими категориями. Дело в том, что я легко представляю себе внутреннюю психологическую конструкцию Лукашенко – она очень далека от меня, моих интересов и целей…

В моем понимании Лукашенко – очень закомплексованный человек, поэтому он не потерпит кого-либо яркого возле себя. Поэтому у нас ни одного заметного политика во власти. Я могу назвать Шеймана или Макея, но это точно не публичные политики. Если посмотреть на ситуацию в России, то там есть Грызлов, Собянин и другие, которые умеют взаимодействовать с аудиторией. Рядом с Лукашенко никогда не будет таких людей, а если они появятся – он их съест завтра из-за собственных внутренних комплексов. Рядом с ним никогда не бывает и взрослой красивой женщины, потому что ему приятно только когда на него смотрят снизу вверх с обожанием. Это такое юное девичье обожание великого человека – и это сложно представить вместе со взрослой осознанной женщиной. Поэтому взрослую осознанную женщину рядом с собой он тоже не выдержит в принципе. Можно вспомнить и Кочанову, но это другое (смеется).

Кроме того, Лукашенко, в моем понимании, живет в 1972 году – мы же все родом из своей гормональной юности. Почему мое поколение, например, с такой страстью вспоминает русский рок? Бутусова, Цоя, Шевчука… Потому что когда в 13-15 лет происходит гормональный взрыв, эмоции и музыка, которые на это накладываются, – всё это остается с тобой на всю жизнь. Другой вопрос, что у некоторых потом происходит эмоциональное и психологическое развитие, а у некоторых – провал. Александр Григорьевич сегодня живет в том своем счастливом детстве примерно 1972 года и измеряет всё примерно теми же категориями. Он хочет, чтобы все вернулось в то счастливое для него время, в том числе Беларусь. И поэтому возник и весь этот БССРовский стиль в пропаганде – это стиль 1972 года.

Год назад он принимал решение между убийством и самоубийством. Для него результат выборов, на которых он проиграл, – откровенное самоубийство. У него был сложный выбор, но он решил пока не кончать с собой.

И у него в голове постоянный сумасшедший дом и комплексы, которые рвут его на части, и постоянные попытки заглушить эти комплексы через ощущение собственной глобальности. Так где в этом месте я? Что мне ему доказывать? Я не вижу поводов для развития нашей вражды – Лукашенко и без меня постоянно занят.

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