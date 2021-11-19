Курды на границе: Белорусские силовики превратили нас в голодных крыс, готовых на все 19 19.11.2021, 8:38

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фото: anadolu agency

Лукашисты создают для мигрантов невыносимые условия, чтобы бросать их на штурм польской границы.

«Беларусь использует тот факт, что мы находимся на пределе сил», - говорят цитируемые «Le Monde» курды, находящиеся на польско-белорусской границе (перевод — TVP).

Французская газета описывает мигрантов как «пушечное мясо», которым Лукашенко нападает на Запад в отместку за санкции, наложенные на него за жестокие репрессии после фальсифицированных президентских выборов.

«Пушечное мясо режима Лукашенко, тысячи изгнанников, часто иракских курдов, заманенных мафиозными сетями, после мук унижения и жестокого обращения вывозятся на польскую границу», – пишет в четверг «Le Monde».

«Утром в среду, 17 ноября, у ворот Евросоюза застряло еще несколько тысяч мигрантов, которые накануне были вытеснены белорусскими войсками на границу с Польшей. Подавляющее большинство иракских курдов, спасающихся от плохого будущего в своей стране, были заманены в эту адскую ловушку после того, как Минск организовал миграционные потоки с Ближнего Востока в Европу через Польшу и Литву», – подчеркивает журнал.

«Беларусь использует тот факт, что мы на грани»

«Нас захватили как скот», - рассказал журналисту газеты по телефону 26-летний Нишан, приехавший в Беларусь в составе группы из 12 человек, в том числе детей, из Иракского Курдистана.

«В начале месяца мы были разбросаны по лесу небольшими группами, мы были одни и не знали, куда идти. Затем белорусская милиция или военные пришли, чтобы разделить нас на более мелкие группы», – объясняет Нишан. «Они ударили меня в грудь, потому что я не хотел выполнять их приказы. Мы попросили группу солдат воды. Они вытащили пенисы и сказали, что мы можем выпить их мочу», - говорит курд.

«В ночь на 15 ноября мы заметили все больше и больше групп, выезжающих в неизвестное место», - рассказал 29-летний Муса. Через несколько часов он вместе с товарищами был вытеснен в своеобразную «буферную зону» между Польшей и Беларусью, недалеко от пограничного перехода, пишет «Le Monde».

«Шли часы, нам было холодно, мы были голодны», - рассказывает молодой курд. «Мы думали, что поляки могут открыть (границу), но ничего не произошло. Мы злились, требовали от поляков еды. Мы больше не могли этого вынести. Белорусы превратили нас в голодных крыс, готовых сделать все, чтобы выбраться из своей ловушки», - рассказывает мигрант.

«Белорусская стратегия заключается в том, чтобы использовать тот факт, что мы находимся на грани сил, чтобы заставить нас делать то, что они хотят. Например, они говорят нам, что если мы хотим вернуться за запасами, мы должны пойти и атаковать границу», – говорит Нишан.

«В течение трех дней белорусы перерезали польскую колючую проволоку щипцами и инструментами. Они заставили нас использовать их», - говорит Нишан. «Поскольку большинство из нас отказались атаковать поляков, белорусы сформировали небольшие группы по 20 человек, чтобы заставить нас форсировать колючую проволоку. Тем, кто не выполнил этого (приказа), угрожали», – рассказывают курды.

«Люди боятся, что это шаг к репатриации в Ирак»

Нишан говорит, что в среду на рассвете его забрали вместе с группой из 100 человек и отвезли автобусом под присмотром белорусских военных в гостиницу в городе Поречье в Беларуси, менее чем в 7 километрах от границы с Литвой. Другим было предложено жилье с очень ограниченным количеством коек в логистическом центре.

«Несмотря на холод, многие неохотно идут туда. Люди боятся, что это шаг к репатриации в Ирак, и большинство этого не хотят», – приводит слова Бахаддина газета.

«Не доверяйте контрабандистам, которые заставили нас поверить в Курдистане, что все будет легко. Обманули нас, продали», - говорит 27-летняя Сосьяр, мать четырехмесячного ребенка. Женщина рассказывает о курдских страничках в Facebook, которые направляют в турфирмы и контрабандистов, призывающих приобрести «пакеты для поездки в Европу через Минск».

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