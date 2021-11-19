Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Беларуси

Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Беларуси1
- 19.11.2021, 8:55
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Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.
Эвакуационным рейсом из Беларуси в Ирак уже прибыло 430 человек. Часть людей вышла в Эрбиле, остальные были доставлены в Багдад.
В иракском МИД заявили, что эвакуационные рейсы продолжатся. Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.
Иракские дипломаты продолжают регистрировать желающих вернуться и выдавать временные документы тем, у кого нет паспорта.