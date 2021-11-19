Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Беларуси 1 19.11.2021, 8:55

2,930

Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.

Эвакуационным рейсом из Беларуси в Ирак уже прибыло 430 человек. Часть людей вышла в Эрбиле, остальные были доставлены в Багдад.

В иракском МИД заявили, что эвакуационные рейсы продолжатся. Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.

Иракские дипломаты продолжают регистрировать желающих вернуться и выдавать временные документы тем, у кого нет паспорта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».