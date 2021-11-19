Турция: политики и мафия создают государство в государстве? 1 19.11.2021, 9:04

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О связях высокопоставленной турецкой элиты с главарями мафиозных структур нечасто становилось известно так много, как сейчас.

После попытки государственного переворота в 2016 году и последовавших за ней массовых арестов тюрьмы в Турции оказались совершенно переполненными. В таких условиях риск заражения коронавирусом был особенно высок. В прошлом году правительство Турции отреагировало на сложную ситуацию: закон об амнистии позволил досрочно освободить около 90 000 заключенных. При этом множество журналистов и представителей оппозиции, а также заключенных с хроническими заболеваниями оставили за решеткой, в то время как другие заключенные, в том числе известный главарь мафиозной группировки Алааттин Чакыджи, вышли на свободу. Чакыджи на воле с апреля 2020 года, сообщает dw.com.

В конце октября 2021 года был освобожден еще один из лидеров турецкого преступного мира Курсад Йылмаз. Он был приговорен к 66 годам лишения свободы, в том числе за убийство, создание преступной группировки и подстрекательство к убийству мэра. Однако после подачи ходатайства о пересмотре дела он был неожиданно освобожден после 17 лет тюремного заключения.

Оба преступника являются выходцами из правоэкстремистской среды - ультраправой организации ("Ülkücü") или "идеалисты", которая в Германии известна как "Серые волки". Особенно в 70-е годы прошлого века она прославилась в Турции жестокими актами насилия, поджогами и убийствами.

Встречи боссов мафии с главой партии турецких националистов

Сразу после освобождения Чакыджи посетил Девлета Бахчели, главу ультраправой Партии националистического движения, которая является младшим партнером партии ПСР президента Эрдогана в турецком правительстве и политически близка к "Серым волкам". Вскоре после встречи мафиози в нескольких публикациях в социальных сетях обрушился на лидера крупнейшей оппозиционной силы - Республиканской народной партии - Кемаля Кылычдароглу за критику его освобождения. В одном из текстов он открыто угрожал лидеру оппозиции посадить его на кол.

Йылмаз после своего освобождения также встретился с Бахчели. Официальный аккаунт Партии националистического движения в Twitter сразу после встречи опубликовал совместное фото, сделанное в офисе Бахчели.

"Государство в государстве" снова вернулось?

Близость политики и преступного мира напоминает многим туркам о темной главе в истории страны: в 1990-х годах считалось, что между высокопоставленными правительственными чиновниками и преступным миром существует множество связей. Предполагалось, что политические убийства или случаи, когда люди просто исчезали, могли быть на счету преступных группировок, которые, как "государство в государстве", могли действовать неконтролируемо.

Сейчас все чаще появляются предположения о том, что мафия помогает правительству укрепить свою власть "полувоенными средствами". В конце концов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все больше теряет поддержку населения, что подрывает основу его власти. "Нынешнее правительство пробует новый метод, чтобы сохранить власть", - подозревает Фикри Саглар, бывший член оппозиционной Республиканской народной партии и эксперт по организованной преступности. "Это метод запугивания особенно людей, вовлеченных в избирательный процесс", - говорит он.

Контроль над серыми денежными потоками

Журналист и эксперт по организованной преступности Толга Сардан из новостного портала T24 считает, что возвращение мафии связано с серыми денежными потоками. Чакыджи и Йылмаз "в настоящее время предпринимают попытки взять под контроль часть средств неизвестного происхождения, которые обращаются, в частности, в Стамбуле", - сказал Сардан. В то же время он не верит в то, что мафия как военизированная сила будет контролировать ситуацию на улицах.

На местных выборах в 2019 году правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана проиграла оппозиции в нескольких крупных городах, в том числе в Стамбуле, и потеряла доступ к городским финансам. "По оценкам, ежегодно в Стамбуле циркулируют около десяти миллиардов долларов", - говорит Сардан. Деньги, которые срочно нужны президенту, чтобы прокормить свою систему кумовщины. "Эти денежные суммы, естественно, привлекают и организованную преступность", - считает Сардан.

Инсайдер рассказывает о связях мафии и правительства

В прошлом тесные связи с правительством приписывали и крестному отцу мафии Седату Пекеру, известному праворадикальными взглядами. Чтобы избежать ареста, Пекер сбежал в Дубай. Оттуда он уже несколько месяцев не дает покоя турецкому правительству, публикуя все новые разоблачения на YouTube и в Twitter.

Инсайдер Пекер подтверждает, что правительство и организованная преступность объединяют усилия в так называемом "глубинном государстве". При этом в центре внимания часто оказывался бывший соратник Пекера ультранационалистический министр внутренних дел Сулейман Сойлу. Когда против Пекера было начато расследование, министр предупредил его. В свою очередь мафиози поддерживал карьеру Сойлу на госслужбе.

Если верить заявлениям Пекера, политики и турецкая мафия действуют сообща не только с момента освобождения Чакыджи и Йылмаза. Помимо министра внутренних дел Пекер назвал множество других известных правительственных чиновников и людей, близких к правительству, которые, как утверждается, причастны к преступной деятельности.

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