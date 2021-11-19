Источник в правительстве Германии: Меркель отказалась принимать мигрантов на границе с Польшей 5 19.11.2021, 9:24

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Ангела Меркель

Речь идет о европейской проблеме, при решении которой ФРГ не будет действовать в одиночку.

В Германии заявили, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель не согласилась с предложением Лукашенко принять мигрантов на границе с Польшей в Германии.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Германия не согласилась с этим. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», — так прокомментировали в кабмине Германии заявление пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт о том, что Лукашенко предложил создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев.

И.о. министра внутренних дел Германии Хорст Зеехофер после встречи с главой польского МВД Мариушем Каминьским также заявил, что Германия не планирует принимать мигрантов из Беларуси, передает tvp.info.

«Мы имеем дело с гибридной атакой, которая используется, чтобы распространять ложную информацию. Такой ложной информаций сегодня стало то, что федеральное правительство [Германии] было готово принять определенное число беженцев в Германии. Говорилось о числе 2 тысяч человек. Я сразу же связался с госпожой канцлером и получил ясный ответ, что это фейк. Это ложная информация», – заявил Зеехофер.

И добавил, что о мигрантам нужно помочь, «но чего мы не сделаем, это не будем их принимать в наших странах». «Наша цель — отправить их обратно в страны происхождения», — заявил он.

Также Зеехофер подчеркнул, что Германия поддерживает Польшу, действует с ней сообща и координирует с ней свои действия.

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