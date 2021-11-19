Белорусские спецслужбы проводят ротацию мигрантов для дальнейших атак на Польшу 1 19.11.2021, 9:40

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фото: anadolu agency

У границы происходит перегруппировка сил.

Лагерь мигрантов у пограничного перехода в Брузгах опустел, белорусские службы направляют иностранцев на склады в Бремино, чтобы они там восстанавливались после действий, проводимых у польской границы.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Жарин также сообщил в Twitter, что перегруппировка мигрантов у польской границы — это «проявление информационной игры. Беларусь проводит ротацию тех, кто должен оказывает давление Польшу».

Пресс-секретарь опубликовал видеозапись с польско-белорусской границы. На видео видно заброшенное кочевье. Где-то одинокие люди грелиются у костра. Напротив, ближе к пограничному переходу в Брузгах в одном месте находится большая группа людей с рюкзаками, багажом, мешками. В нескольких сотнях метров от нее находится большое здание, куда также направляются эти люди.

Obóz w Bruzgach opustoszał.



Służby białoruskie kierują cudzoziemców do magazynów Bremino, by tam regenerowali się po działaniach prowadzonych przy naszej granicy.



To również przejaw gry informacyjnej. Białoruś rotuje tych, którzy wywierać mają presją na PL. https://t.co/CwIKjfr38b — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 18, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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