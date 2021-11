Белорусские спецслужбы проводят ротацию мигрантов для дальнейших атак на Польшу

Obóz w Bruzgach opustoszał.



Służby białoruskie kierują cudzoziemców do magazynów Bremino, by tam regenerowali się po działaniach prowadzonych przy naszej granicy.



To również przejaw gry informacyjnej. Białoruś rotuje tych, którzy wywierać mają presją na PL. https://t.co/CwIKjfr38b