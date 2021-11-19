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Белорусские спецслужбы проводят ротацию мигрантов для дальнейших атак на Польшу

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  • 19.11.2021, 9:40
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Белорусские спецслужбы проводят ротацию мигрантов для дальнейших атак на Польшу
фото: anadolu agency

У границы происходит перегруппировка сил.

Лагерь мигрантов у пограничного перехода в Брузгах опустел, белорусские службы направляют иностранцев на склады в Бремино, чтобы они там восстанавливались после действий, проводимых у польской границы.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Жарин также сообщил в Twitter, что перегруппировка мигрантов у польской границы — это «проявление информационной игры. Беларусь проводит ротацию тех, кто должен оказывает давление Польшу».

Пресс-секретарь опубликовал видеозапись с польско-белорусской границы. На видео видно заброшенное кочевье. Где-то одинокие люди грелиются у костра. Напротив, ближе к пограничному переходу в Брузгах в одном месте находится большая группа людей с рюкзаками, багажом, мешками. В нескольких сотнях метров от нее находится большое здание, куда также направляются эти люди.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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