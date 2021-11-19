Отец Максима Знака узнал человека, троллившего силовиков рассказом про красные помидоры с белой сметаной
- 19.11.2021, 9:51
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Видео уже стало вирусным.
Отец адвоката Максима Знака узнал человека с уже (вирусного видео про красные помидоры с белой сметаной).
Мужчину зовут Анатолий Шелкович и арестовали его как раз в День рождения. «Твар у яго чырвоны, а валасы сівыя, т.б. белыя», — написал Александр Знак и напомнил, что Анатолия можно поддержать письмами. Судя по информации на странице Анатолия, он — опытный альпинист.
Письма можно отправлять сюда:
Шелковичу Анатолию Михайловичу
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