Польша и Британия подписали соглашение о совместном создании систем ПВО 2 19.11.2021, 10:05

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Бюджет программы может составить несколько миллиардов фунтов стерлингов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обсудил в Варшаве с министром обороны Польши Мариушом Блащаком ситуацию на границе с Беларусью и подписал соглашение и сотрудничестве по созданию новой системы ПВО (комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного нападения противника). Об этом сообщает Portal Mundurowy.

Сообщаетя, что бюджет программы может составить несколько миллиардов фунтов стерлингов.

"Это соглашение означает качественное изменение сотрудничества Великобритании и Польши в сфере обороны и открывает нам путь для еще более тесного взаимодействия. Министр национальной обороны Польши и я с нетерпением ждем, когда начнется разработка наземной системы ПВО", - сказал Уоллес.

Отмечается, что работать над созданием унифицированной зенитной управляемой модульной ракеты ПВО Narew будет британское подразделение международного консорциума MBDA.

По словам производителя, ракета способна развивать скорость, равную трем числам Маха, уничтожая малозаметные летательные аппараты.

Также Уоллес добавил, что Великобритания продолжит оказывать практическую поддержку Польше в связи с конфликтом на границе с Беларусью посредством развертывания британских военных инженеров для оказания инженерно-технической помощи на границе.

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