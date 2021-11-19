МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку с Германией и Францией 7 19.11.2021, 10:23

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фото: depositphotos

Действия Лаврова в Европе назвали «актом отчаяния».

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Масом (Haiko Maas) и Жан-Ивом Ле Дрианом, dw.com.

Решение предать гласности переписку, в которой шла речь об организации встречи в "нормандском формате", российское дипломатическое ведомство объяснило тем, что позиция РФ на этих переговорах в последнее время "искажается". Как отреагировали на это в Париже, Берлине и Киеве?

"Шаг, противоречащий дипломатическим правилам и обычаям"

"Шагом, противоречащим дипломатическим правилам и обычаям" назвали в Париже публикацию дипломатической переписки главы российского МИДа с французским и немецким коллегами. Как заявил в четверг, 18 ноября, официальный представитель французского внешнеполитического ведомства, во Франции "приняли к сведению это решение министра иностранных дел России Лаврова".

"Германия и Франция уже несколько месяцев работают над продолжением переговоров и реализацией конкретной мирной повестки дня на основе Минских соглашений, предоставив несколько конкретных предложений для министерской встречи в "нормандском формате", как было согласовано между канцлером ФРГ Меркель, президентом Франции Макроном и президентом РФ Путиным в октябре. Россия отказалась участвовать в такой встрече", - говорится далее в заявлении. МИД Франции призвал Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в согласованных форматах и в соответствии с согласованными принципами.

Россия добивает "нормандский формат"

В свою очередь в Киеве заявили, что, обнародовав дипломатические письма из Франции и Германии, Россия продемонстрировала свою незаинтересованность в развитии "нормандского формата".

"Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат" (...) и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе", - отметил 18 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности", - подчеркнул он.

Меркель: "Акт отчаяния, который приведет к обратному результату"

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) достаточно спокойно отреагировала на публикацию российским МИДом дипломатической переписки. На встрече с журналистами 18 ноября в ответ на вопрос DW она отметила, что нет ничего удивительного в том, что подобную корреспонденцию предают гласности. "Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах, так что в этом отношении никому ничего не стоит скрывать", - заявила Меркель.

В то же время она выразила сожаление отсутствием встречи министров иностранных дел в "нормандском формате". "Я хотела даже встретиться на уровне глав правительств, но этого, увы, не произошло. И я очень об этом сожалею", - подчеркнула Меркель. И.о. главы правительства отметила, что у подобных встреч всегда есть "собственная динамика", и именно поэтому они так "хороши и важны". "Так что мне очень жаль, что их не было в последнее время", - подчеркнула и.о. канцлера ФРГ.

МИД ФРГ: "Нарушение дипломатической практики"

"Мы считаем этот шаг нарушением принятой дипломатической практики", - сообщил официальный представитель МИД Германии в четверг, 18 ноября, в ответ на запрос DW. При этом он подчеркнул, что "Германия и Франция на протяжении месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализации конкретной повестки по мирному урегулированию на основе минских соглашений", и от имени Федеративной Республики Германия призвал российскую сторону "вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам".

В свою очередь член внешнеполитической комиссии бундестага Рената Альт (Renata Alt) в интервью DW назвала публикацию переписки Лаврова, Маса и Ле Дриана "неслыханной наглостью и нарушением всех дипломатических норм".

Вместе с тем это еще и "акт отчаяния, который приведет к обратному результату", заявила немецкий политик. "Ведь письма ясно показывают, что если Германия и Франция выступают в роли честных брокеров, Россия пытается получить максимальную выгоду для себя и своих приспешников на востоке Украины и выхолостить существующие правила, такие как беспрепятственный доступ миссии наблюдателей ОБСЕ", - говорит Рената Альт.

По ее словам, и решение о публикации переписки, и содержание писем ясно показывают: диалог для Москвы ничего не стоит. Цель России - найти предлог для возобновления эскалации и поставить Украину на колени.

Чем не доволен МИД РФ?

Дипломатическая переписка Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции, посвященная организации очередной встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" с целью урегулирования конфликта в Донбассе, внезапно появилась на сайте МИД России 17 ноября.

В общей сложности опубликованы три письма Лаврова Масу и Ле Дриану от 29 октября, 6 и 16 ноября, и российский проект совместного заявления глав МИД "нормандской четверки" по итогам будущей встречи. В открытый доступ также выложены ответы французской и немецкой стороны: вербальная нота посольства ФРГ, совместное письмо послов Германии и Франции и совместный ответ министров иностранных дел двух государств с приложенным к нему альтернативным проектом итоговых договоренностей.

О намерении опубликовать всю переписку на следующий день на сайте МИДа РФ Сергей Лавров объявил немецкому и французскому коллегам в письме 16 ноября. Он объяснил свое решение тем, что якобы "передергиваются российские подходы к созыву "нормандской встречи" и "все чаще искажается позиция России и ее роль в урегулировании внутриукраинского конфликта".

Публикация дипломатических документов, как заявил в письме Лавров, должна поспособствовать "формированию политической воли в Германии и Франции" в пользу урегулирования конфликта в Донбассе". Лавров обвинил Берлин и Париж в том, что они идут "на поводу у Киева, взявшего курс на саботаж своих обязательств".

На встрече с журналистами 18 ноября Лавров заявил о нежелании России участвовать в "нормандской" встрече в ближайшее время. По его словам, Москва будет "готова к новой встрече в этом формате только после того, как "нам доложат", что Киев выполнил обязательства, взятые в ходе предыдущих встреч.

Берлин и Париж не согласны с российским тезисом о "внутриукраинском" конфликте

Как следует из выложенной на сайте МИДа РФ дипломатической переписки, в ответе Хайко Маса и Жан-Ива Ле Дриана на российский проект итогового заявления отмечается, что он содержит ряд положений, с которыми ФРГ и Франция не могут согласиться. Речь, в частности идет о тезисах о "внутриукраинском" характере конфликта или о "посреднической роли России наряду с ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе".

Кроме того, Берлин и Париж указывают на "положения, которые, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе, о "налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". В письме от 6 ноября российский министр, в числе прочего, отметил, что ответ Германии и Франции его "разочаровал".

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