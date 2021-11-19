Перегруппировка сил на границе: режим Лукашенко готовит новые атаки на Польшу 7 19.11.2021, 10:35

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фото: anadolu agency

(обновляется) Польские спецслужбы сообщают о новой тактике руководимых белорусскими силовиками мигрантов.

Белорусские кураторы нелегальных мигрантов провели перегруппировку сил на границе и готовят новые провокации против Польши.

Ночью уже произошло 255 попыток атак на границу с использованием новой тактики.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

10.13 Ночью произошли очередные попытки прорыва польской границы со стороны Беларуси. Тактика мигрантов поменялась.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак:

— Последняя ночь ничем не отличалась от предыдущих, были попытки пересечь границу. Принят несколько иной метод действий после штурма на КПП «Кузница»: в настоящее время небольшие группы мигрантов атакуют польскую границу в других местах.

Minister @mblaszczak w @Graffiti_PN: noc nie różniła się od poprzednich, były próby sforsowania granicy. Przyjęto nieco inną metodę działań. Po szturmie w #Kuźnica, obecnie mniejsze grupy atakują granicę w innych miejscach. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 19, 2021

9.40 Белорусские спецслужбы проводят ротацию мигрантов для дальнейших атак на Польшу. У границы происходит перегруппировка сил.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Obóz w Bruzgach opustoszał.



Służby białoruskie kierują cudzoziemców do magazynów Bremino, by tam regenerowali się po działaniach prowadzonych przy naszej granicy.



To również przejaw gry informacyjnej. Białoruś rotuje tych, którzy wywierać mają presją na PL. https://t.co/CwIKjfr38b — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 18, 2021

9.24 В Германии заявили, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель не согласилась с предложением Лукашенко принять мигрантов на границе с Польшей в Германии.

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правительстве ФРГ.

8.55 Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Беларуси.

Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.

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