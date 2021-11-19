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Перегруппировка сил на границе: режим Лукашенко готовит новые атаки на Польшу

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  • 19.11.2021, 10:35
  • 11,002
Перегруппировка сил на границе: режим Лукашенко готовит новые атаки на Польшу
фото: anadolu agency

(обновляется) Польские спецслужбы сообщают о новой тактике руководимых белорусскими силовиками мигрантов.

Белорусские кураторы нелегальных мигрантов провели перегруппировку сил на границе и готовят новые провокации против Польши.

Ночью уже произошло 255 попыток атак на границу с использованием новой тактики.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

10.13 Ночью произошли очередные попытки прорыва польской границы со стороны Беларуси. Тактика мигрантов поменялась.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак:

— Последняя ночь ничем не отличалась от предыдущих, были попытки пересечь границу. Принят несколько иной метод действий после штурма на КПП «Кузница»: в настоящее время небольшие группы мигрантов атакуют польскую границу в других местах.

9.40 Белорусские спецслужбы проводят ротацию мигрантов для дальнейших атак на Польшу. У границы происходит перегруппировка сил.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

9.24 В Германии заявили, что и.о. канцлера Германии Ангела Меркель не согласилась с предложением Лукашенко принять мигрантов на границе с Польшей в Германии.

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в правительстве ФРГ.

8.55 Ирак готов организовать дополнительные эвакуационные рейсы из Беларуси.

Желание вернуться домой выразили более 570 человек, застрявших на белорусско-польской границе.

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