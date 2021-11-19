В Нью-Йорке открылась первая кофейня без кассиров 1 19.11.2021, 10:57

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Нововведение вызвано нехваткой рабочей силы на рынке труда США.

Сеть кофеен Starbucks открыла сегодня свое первое заведение в партнерстве с Amazon Go, в котором клиенты могут сделать заказ через приложение Starbucks и взять кофе на стойке рядом с дверью, сообщает Reuters.

Столкнувшись с нехваткой рабочей силы в США, многие компании расширяют трудосберегающие технологии, такие как искусственный интеллект, робототехника и цифровые сенсорные экраны.

Например, White Castle тестирует роботизированного повара, а Domino's Pizza Inc экспериментирует с беспилотными автомобилями для доставки. IBM разрабатывает автоматизированный прием заказов для макавто в McDonald's. Старший вице-президент Starbucks по глобальному росту и развитию Кэтрин Янг отметила, что компания совместно с Amazon планирует открыть еще как минимум 3 подобных заведения в 2022 году.

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