Польские пограничники отбили 255 попыток нарушить границу со стороны Беларуси 1 19.11.2021, 10:59

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Мигранты шли на прорыв агрессивными группами от 50 до 500 человек.

За последние сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались пересечь в 255 раз.

Об этом сообщили польские пограничники.

45 мигрантов были выдворены с польской территории.

Две большие группы мигрантов пытались силой пересечь границу: одна насчитывала 500, а другая 50 человек. Атакующие были агрессивны.

Wczoraj tj.18.11 granicę 🇵🇱🇧🇾próbowano przekroczyć 255 razy.#FunckjonariuszeSG wydali 45 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.

Dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500 a druga 50 cudzoziemców. Osoby były agresywne.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/k9frcLmyNt — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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