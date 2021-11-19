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Польские пограничники отбили 255 попыток нарушить границу со стороны Беларуси

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  • 19.11.2021, 10:59
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Польские пограничники отбили 255 попыток нарушить границу со стороны Беларуси

Мигранты шли на прорыв агрессивными группами от 50 до 500 человек.

За последние сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались пересечь в 255 раз.

Об этом сообщили польские пограничники.

45 мигрантов были выдворены с польской территории.

Две большие группы мигрантов пытались силой пересечь границу: одна насчитывала 500, а другая 50 человек. Атакующие были агрессивны.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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