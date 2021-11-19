Ученые сообщили новые подробности о суперзаразном штамме коронавируса 19.11.2021, 11:03

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Эта мутация более заразна, чем оригинальный штамм «Дельта».

Специалисты из Имперского колледжа Лондона тщательно проанализировали мутацию Дельта-штамма коронавируса AY.4.2, которая активно распространяется на территории Великобритании и других стран Европы.

Эта мутация на 15% более заразна, чем оригинальный штамм Дельта, однако и этот подвид имеет свои слабые места.

Об этом сообщается на сайте Королевского колледжа Лондона.

Выяснилось, что лишь у трети заболевших проявляются традиционные симптомы коронавирусной инфекции, включая лихорадку, кашель, а также потерю чувства вкусов и запахов.

Тогда как у остальных инфицированных мутацией AY.4.2, отсутствуют какие-либо симптомы.

Специалисты полагают, что поскольку многие больные переносят болезнь бессимптомно, это снижает вероятность распространения инфекции в виде капель.

При этом по данным китайских исследователей, опубликованном еще в феврале прошлого года, отмечалось, что бессимптомная форма коронавирусной инфекции была зафиксирована только у 1% заболевших.

Более поздние исследования показали, что бессимптомно COVID-19 могут переносить 35-40% инфицированных.

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