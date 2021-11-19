Госимущество распродают за копейки 1 19.11.2021, 11:31

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Режим интересует лишь сиюминутная прибыль.

Бывший оздоровительный лагерь «Березка», расположенный у деревни Букатино, продали за 29 BYN, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

Кто-то может возразить, мол, он с 2014 года не функционирует. Но давайте задаваться вопросом: почему он не работает, кто довел его до такого состояния? Навряд ли у кого-то остаются сомнения по поводу судьбы большинства предприятий, промышленных зданий, санаториев, колхозов и другого имущества, находящегося на балансе госбюджета.

Режиму не нужно это в долгосрочной перспективе, их интересует только прибыль здесь и сейчас. Все остальное — проблема белорусов. А позже по замбоящику будут рассказывать, что ни одно предприятие за 27-летнюю тараканью эру не было закрыто и обанкрочено.

Достали! Хватит с Беларуси стабильности крепких хозяйственников. Такими темпами нашим детям останется только выжженая земля.

Спаси родину. Бастуй, Беларусь

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