Как сейчас выглядят лагеря мигрантов на границе с Польшей: вид с воздуха 2 19.11.2021, 12:23

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Фото: @PolskaPolicja

Действия польских служб на границе оказались эффективными.

Польская полиция показала, как сейчас выглядит палаточный городок мигрантов.

«Лагеря с людьми, согнанными на линию границы белорусскими спецслужбами, опустели. В этих местах спокойно, но польские службы постоянно несут вахту» – отмечают в twitter-аккаунте польской полиции.

«Это может означать, что действия польских служб на границе эффективны», — добавляет польская полиция.

Obozowiska z ludźmi zepchniętymi na linię granicy przez służby białoruskie opustoszały. W tych miejscach jest spokojnie, ale służby polskie cały czas czuwają.



Może to oznaczać, że dotychczasowe działania polskich służb na granicy są skuteczne.#NaGranicy #POMAGAMYiCHRONIMY pic.twitter.com/ernZ9h5lZJ — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 19, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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