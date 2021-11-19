Гособлигации России пробили «дно» после заявлений Набиуллиной 19.11.2021, 12:49

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Попытки рынка российского госдолга нащупать почву под ногами снова оказались тщетными.

На фоне данных Росстата по инфляции и заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о планах и дальше повышать ключевую ставку цены облигаций федерального займа второй раз с начала года пробили «дно» пандемии, сообщает finanz.ru.

Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, потерял 0,45% в четверг и закрыл сессию на МосБирже на отметке 135,71 пункта, оформив новый минимум с февраля 2019 года.

То, что рынок опустился ниже худших значений обвала-2020, - это плохой сигнал, говорит Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»: «Инвесторы явно готовятся к стрессу».

10-летние ОФЗ-26235 подешевели на 0,7%, до 85,3% от номинала с ростом доходности до 8,35%, а ставки по коротким бумагам (2-3 года) превысили 8,6%.

Этот «горб» на кривой доходности ОФЗ - когда ставки коротких бумаг выше, чем у длинных, - отражает опасения более агрессивных действий Банка России по сдерживанию инфляцию, говорит старший портфельный управляющий «УНИВЕР Сбережения» Дмитрий Ибрагимов.

В среду Росстат отчитался о стабильной годовой инфляции третью неделю подряд: по широкой корзине товаров она застыла около отметки 8,1%, а по продовольственной держится вблизи 10,9%.

Это, впрочем, объясняется статистическим эффектом базы: цены сравниваются с показателями ноября прошлого года, когда инфляция уже начала разгоняться. Недельный темп роста цен тем времен удвоился - с 0,09% до 0,18%. А это значит, что повышенные инфляционные риски сохраняются, и ЦБ продолжит ужесточение политики высокими темпами, отмечает стратег долговых рынков ITI Capital Сергей Волобоев.

Набиуллина, выступая в ГосДуме в четверг, подтвердила страхи инвесторов в ОФЗ. «Если мы упустим время, не будем реагировать нашей денежно-кредитной политикой сразу, то потом ставку придется поднимать еще больше. Мы знаем это из исторического опыта и опыта других стран», - сказала она.

В качестве примера Набиуллина привела США 1970, где инфляция была двузначной, а ставка ФРС достигала 16%.

В следующем году ключевая ставка Банка России будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%, предупредила она, добавив ,что «это только на следующий год», после чего инфляция и денежная политика будут возвращаться к норме.

Но рынок не верит Набиуллиной и ждет куда более агрессивных шагов. «Участники рынка допускают в негативном сценарии подъем ставки до значений выше 9% в первом квартале», - говорит Ибрагимов.

В котировки денежного рынка заложена ставка вплоть до 9,5% в следующем году, пишет Райффайзенбанк.

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