Евросоюз намерен арестовать более 1400 человек за контрабанду мигрантов 27 19.11.2021, 13:12

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Фото: Frontex

Будет ли выдан ордер на арест Лукашенко?

Евросоюз намерен арестовать более 1400 человек за контрабанду мигрантов, сообщает EUobserver на основании утечки внутреннего документа ЕС.

В нем указаны «география» и конкретные направления деятельности разных стран в отношении контрабандистов, приведены и цифры по предполагаемым арестам. Так, Польше поручено пресекать контрабанду из Беларуси, России, Украины и Грузии.

Все это — планы на 2022 год.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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