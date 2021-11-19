Как глава МИД РФ Лавров неожиданно для себя помог Украине 19.11.2021, 13:18

9,340

У этой истории есть три измерения.

В среду вечером официальный сайт дипслужбы РФ опубликовал 28 страниц закрытой, непубличной переписки своего руководителя Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции. Конечно, без разрешения с их стороны на такое обнародование.

О том, почему такой шаг Лаврова играет на пользу Украине, пишет "Европейская правда".

У этой истории есть три измерения. Первое – разрушение доверия к РФ. Действия МИД РФ уничтожают остатки доверия Запада к предстоящим переговорам с Москвой.

Второй – непубличное отношение немцев и французов к российской агрессии. Большая часть пакета обнародованных документов – техническая переписка, связанная с обменом нотами, согласованием даты встречи министров Нормандской четверки (от проведения которой РФ настойчиво отказывается), а также предложения самой России по документам Нормандии.

Наиболее интересен общий ответ глав МИД Франции и Германии своему коллеге. Следует подчеркнуть, что это конфиденциальный ответ, который никто не должен увидеть, который не написан специально для СМИ. Так вот, в этом документе – только хорошие новости для Украины. Документ подтвердил, что французский и немецкий министры действительно на стороне Украины.

Их ответ начинается с того, что предложения Лаврова неприемлемы, что они не могут согласиться с тезисами о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России в Трехсторонней контактной группе, или о "налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".

И третье измерение этой истории – перспективы Нормандского формата. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал действия России по обнародованию конфиденциальной переписки добиванием Нормандского формата.

Здесь есть логика. Во-первых, сам факт того, что Россия может обнародовать непубличные "нормандские" предложения, подрывает возможность диалога с ней. И вполне возможно, что Россия рассчитывала, что в ответ на ее шаг или Украина или Франция с Германией объявят о приостановлении нормандских переговоров, участия в которых Россия системно избегает.

Впрочем, эти ожидания, если и были, то не сбылись. Киев, Берлин и Париж не сделали ни шага, выгодного России.

Более того, в стратегической перспективе действия РФ будут выгодны... прежде всего Киеву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».