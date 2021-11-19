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Четверо польских солдат получили ранения во время ночного штурма

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  • 19.11.2021, 13:20
  • 6,152
Четверо польских солдат получили ранения во время ночного штурма
фото: ANADOLU AGENCY

Ночью две агрессивные группы атаковали границу Польши.

Как сообщает польская пограничная служба, четверо солдат получили ранения во время ночного штурма.

Ночью две агрессивные группы нелегалов пошли на штурм границы. Одна насчитывала 500, а другая 50 человек. Атакующие были агрессивны.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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