Бесплатные парковки «Новой Боровой» могут стать «золотыми» 6 19.11.2021, 13:33

6,308

Назревает конфликт между жителями минского микрорайона и застройщиком.

Нехватка парковочных мест — наболевшая тема и для Минска. Но как быть, если возле дома есть большущая открытая стоянка, но пользоваться ей можно только за $20 в месяц? Хотя при покупке квартиры застройщик обещал, что она будет бесплатной. Именно с такими метаморфозами не так давно столкнулись жители «Новой Боровой», пишет onliner.by.

— Два года назад при покупке жилья и заключении договора «А-100» всем будущим жильцам обещала: в кварталах «Северное сияние» и «Нескучный сад» проблем с парковкой не возникнет. Построится общественная стоянка на 500 машин, где за каждой квартирой будет закреплено одно машино-место. Свои обязательства по строительству компания выполнила. Более того, рядом появился крытый паркинг, где уже полтора года продаются «островки», но их никто не приобретает. Выкуплено всего 2—3%. Все оставляют свои автомобили на бесплатной стоянке, — рассказывает обратившийся в редакцию читатель. — И вот с 1 декабря «А-100» решает загородить открытую парковку шлагбаумами и тоже сделать ее платной — $20 в месяц за одно место. А ведь в некоторых семьях по несколько автомобилей, и они понесут большие затраты.

По мнению нашего собеседника, больше жильцам квартала оставлять свои машины легально негде: придется бросать их вдоль узких дорог, тем самым нарушать ПДД и создавать опасность для других.

Мы связались с «А-100 Девелопмент» и попросили объяснить, с чего вдруг такие изменения. Вот что нам ответили:

— При приобретении квартиры каждого будущего жителя детально знакомят с планом на макете, размещенном в отделе продаж. На нем показан жилой дом, концепция благоустройства прилегающей территории, доступные и запланированные варианты для парковки и варианты паркингов. Согласно строительным нормам мы обязаны обеспечить коэффициент соотношения квартир и машино-мест 1:1, что мы и делаем. Максимально возможное количество времени компания «А-100 Комфорт» предоставляла возможность каждому пользоваться парковками в указанных местах в свободном режиме, не только жителям прилегающих домов. Однако в перспективе желающие оставить машину на стоянке по улице Камова будут участвовать в расходах по ее содержанию и эксплуатации. Мы надеемся, что комплекс заложенных мероприятий позволит комфортно пользоваться автомобилем в любой сезон.

В телеграм-канале «А-100 Комфорт» более подробно рассказано, что за расходы должны компенсировать люди: «Стоимость аренды рассчитывалась исходя из многих факторов, основными из которых являются: график уборки, необходимость использования специальной техники и средств, в том числе противогололедная обработка территории в зимнее время, необходимость обслуживания шлагбаумов, а также камер и хранение информации, получаемой с них, круглосуточная связь с клиентским центром и много другое».

Дополнено

После публикации материала канал «А-100 Комфорт» сообщил, что парковки на улице Небесной и Камова делать платными пока не будут. Решение этого вопроса откладывается до следующего лета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».