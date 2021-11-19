Понтоном через Буг: мигранты применяют новые способы штурма польской границы 6 19.11.2021, 13:36

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иллюстрационное фото

Погранслужба Польши остановила нелегалов.

В Янове-Подляском (Люблинское воеводство) четверо мигрантов пытались с помощью понтонной лодки пересечь пограничную реку Буг. Об этом сообщил в пятницу утром представитель Прибужанского пограничного отряда капитан Дариуш Сеницкий, передает TVP.

Капитан Сеницкий сообщил, что в четверг поздно вечером «на высоте пограничной заставы в Янове-Подляском офицеры и солдаты пресекли четырем эмигрантам попытку незаконного пересечения границы с территории Беларуси в Польшу с помощью понтонной лодки».

Сеницкий добавил, что мигранты были возвращены в Беларусь.

С начала года пограничники зафиксировали более 34 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тыс. в ноябре около 17,3 тыс. в октябре почти 7,7 тыс. в сентябре и более 3,5 тыс. в августе.

Со 2 сентября в связи с миграционным давлением в приграничной полосе с Беларусью в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств действует чрезвычайное положение. Он был введен на 30 дней в соответствии с указом президента Андрея Дуды, вынесенным по просьбе Кабмина. Сейм согласился продлить чрезвычайное положение еще на 60 дней.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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