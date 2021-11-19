Три фронта Путина 2 Владимир Фесенко

19.11.2021, 13:43

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Владимир Фесенко

Как объяснить войска России на границе Украины.

Последние недели все большую обеспокоенность Запада вызывает концентрация российских войск возле украинской границы. Но для нас это уже почти привычная ситуация.

Российские войска на украино-российской границе — это, конечно, не рутина, но после 2014 года — обычное явление. После захвата Россией Крыма и начала войны на Донбассе концентрация российских войск на нашей границе существенно увеличилась. Однако дважды в год (весной и в сентябре) число российских войск на нашей границе возрастает. Это связано с масштабными военными учениями, которые РФ проводит у наших границ.

В чем необычность нынешней ситуации? Сейчас нет масштабных военных учений, а концентрация российских войск остается достаточно высокой, сопоставимой с той, что была нынешней весной. Часть войск и вооружений, участвовавших в военных учениях в Беларуси, остались недалеко от украинской границы. Естественно, все это вызывает настороженность и опасения. Поэтому и появляются заявления о рисках новой военной операции России против Украины. Вряд ли речь может идти о большой войне. Нынешнего контингента российских войск на украинской границе для этого недостаточно. Для большой военной операции России против Украины необходимо в два-три раза больше войск, чем сейчас. Но для локальных военных операций, в том числе и на Донбассе, или на отдельных участках украино-российской границы, этих российских войск вполне достаточно.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что «мы не знаем точно, что задумал Путин, но эти передвижения, безусловно, привлекают наше внимание». «И это вызывает у нас глубокую озабоченность», — заявил он журналистам в Пентагоне.

И все-таки, как можно объяснить концентрацию российских войск на нашей границе? Выскажу в этой связи несколько возможных предположений.

Нечто подобное уже происходило весной нынешнего года. И тогда это привело к активизации переговоров западных лидеров с Путиным. В итоге в Женеве состоялась встреча президентов США и России.

А что сейчас? В Германии возникла пауза с сертификацией Северного потока — 2. К тому же там сейчас идет формирование новой правительственной коалиции. Во Франции готовятся к президентским выборам, которые должны состояться весной будущего года. Но при этом Германия и Франция не хотят идти на уступки Кремлю в переговорах по Донбассу в Нормандском формате. Об этом стало известно из дипломатической переписки, раскрытой МИД РФ.

Возможно, в этих условиях Кремль решил оказать повышенное давление на западных лидеров. И это давление оказывается сразу по нескольким направлениям:

1) концентрация российских войск на украинской границе с намеком на возможность военной операции против Украины;

2) миграционный кризис на границе Беларуси и Польши (сначала это была месть Лукашенко Евросоюзу, а теперь и Кремль использует этот кризис для давления на ЕС и провоцирования противоречий внутри Евросоюза);

3) провоцирование энергетического кризиса в Европе (через ограничение поставок газа в Европу).

Все это можно назвать принуждением Запада (и США и ЕС) к переговорам с Россией и к «миру» на российских условиях, что должно предполагать ускоренную сертификацию Северного потока — 2, снятие или ограничение санкций против Лукашенко, принуждение Украины (в том числе со стороны США, Германии и Франции) к прямым переговорам с сепаратистами и к выполнению Минских соглашений на российских условиях.

То, что делает Россия, можно также назвать «психической атакой» на Запад. Раньше, хотя и не всегда, некоторые такие атаки имели ограниченный эффект и понуждали западных лидеров к «диалогу» с Путиным.

Но есть и другое определение нынешних действий России — это новая форма гибридной войны России, на этот раз уже против отдельных стран ЕС. И миграционный и энергетический кризис — это агрессивные действия России против Евросоюза и отдельных стран ЕС, но не в военной форме.

Еще одно объяснение концентрации российских войск на нашей границе — это подготовка к возможному вмешательству во внутренние дела Украины (как в 2014 году). Судя по разным данным, в Москве очень надеются, что им удастся спровоцировать этой зимой сильный энергетический кризис в Украине, который приведет и к политической дестабилизации. И тогда Москва может спровоцировать новую волну сепаратистских мятежей в русскоязычных регионах Украины (от Харькова до Одессы). А российские войска могут понадобиться для «защиты русскоязычных» и для гибридного захвата новых территорий в Украине, фактически для раскола Украины. Об этом прямо пишут некоторые прокремлевские политологи и политтехнологи в России.

Пока это потенциальная угроза. Но мы должны ее учитывать и готовиться к противодействию такому сценарию.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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