В Беларуси хотят ввести очередные новшества в Трудовой кодекс 11 19.11.2021, 13:48

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Стало известно, что может измениться для работников и нанимателей.

Минтруда предлагает ввести очередные изменения в Трудовой кодекс. Среди новшеств — ввести оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, а работникам вредного производства разрешить получать вместо молока получать денежную компенсацию. Чиновники также хотят ввести новшества для тех, кто работает удаленно.

Сайт zerkalo.io посмотрел, как могут переписать Трудовой кодекс.

Что могут изменить по удаленной работе

Некоторые возможные новшества касаются дистанционной работы. Чиновники хотят разрешить работникам переходить на удаленку не только на постоянной основе, но и временно. Главное требование при втором варианте — сроком не больше 6 месяцев в календарном году.

Еще одно предложение — ввести комбинированный вариант работы. Он предполагает, что работник сможет чередовать удаленку и работу в офисе. В трудовом договоре нужно будет прописать, что работник переходит на комбинированный график.

«Договоренность об условиях такой работы наниматель и работник смогут достигнуть как при приеме на работу, так и в период трудовой деятельности, — уточняют в Минтруда. — Выполнение дистанционной работы на временной основе не потребует внесения изменений в трудовой договор и будет осуществляться на основании приказа нанимателя».

Ранее в Минтруда заявили, что возник запрос на смешанную работу.

— К примеру, три дня [человек работает] в офисе и два дня — дистанционно. Либо полдня выполняет свои функции в офисе, а полдня — дистанционно. Соответствующие вопросы будут отрабатываться, — уточняла министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Выходной для диспансеризации

Еще одно возможное новшество — вести оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Работник будет получать за этот день средний заработок. «Количество свободных от работы дней будет определяться в зависимости от возраста работника», — поясняют в Минтруда.

Работнику нужно будет написать заявление, чтобы получить выходной день для диспансеризации, и получить согласие нанимателя.

Оплачиваемый свободный день в неделю

Чиновники также хотят ввести новшества для многодетных родителей, а также тем, кто воспитывает ребенка-инвалида. Сейчас такие работники могут получать один дополнительный выходной в неделю.

Минтруда хочет разрешить работника на выбор брать один выходной или сократить рабочий день на час.

«Предусматривается возможность по заявлению работника и по согласованию с нанимателем вместо одного свободного дня в неделю устанавливать работнику сокращенную продолжительность работы (смены) на один час с сохранением заработной платы», — уточняют в Минтруда.

Вместо молока — деньги

Тем, кто занят на вредных и опасных работах, хотят разрешить получать вместо молока или равноценных пищевых продуктов денежную компенсацию.

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