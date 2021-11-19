Вратарь женской сборной Ирана – мужчина? 7 19.11.2021, 14:00

9,272

В женском футболе назревает гендерный скандал.

Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи в матче с Иорданией потащила два послематчевых пенальти – но вместо заслуженной похвалы попала в громкий гендерный скандал, сообщает «Трибуна».

Иордания попросила Коудаи пройти медицинский тест по определению пола – иначе бывший вице-президент ФИФА и глава футбольной ассоциации страны Али бин Аль-Хусейн пойдет разбираться к старым знакомым.

«Поймите, что проверка пола вовсе не обязательна, но за конфедерацией футбола Азии закреплено право расследовать и принимать соответствующие меры, если существуют сомнения в игроке, – написал Аль-Хусейн в открытом письме, которое позже выложил в твиттер. – Мы просим прозрачности. Провести тест группой независимых медицинских экспертов, чтобы выяснить, подходит ли этот игрок и другие футболисты команды Ирана под требования. Вот и все».

Зохре и правда немного выделяется на фоне остальных игроков.

В Иране отреагировали незамедлительно.

«Мне очевидно, что это все делается из-за обидного поражения. Мы доверяем Зохре. Наш персонал постоянно обследует гормоны каждого игрока сборной, чтобы избежать подобных проблем. С нашей стороны мы предоставим все необходимые документы, которые пожелает Азиатская конфедерация футбола», – уверенно заявила тренер сборной Марьям Ирандост.

И все же у иорданцев есть повод сомневаться – Иран славится гендерными скандалами вокруг женской сборной. В 2014-м четыре игрока оказались мужчинами. Видимо, тенденция завирусилась: в следующем году снова нашли мужчин, которые просто не успели провести операцию по смене пола – в этот раз их было восемь.

Конечно, тогда в Иране тоже все отрицали. Это не помогло: Федерацию футбола Ирана оштрафовали, а провинившихся игроков пожизненно отстранили от женского футбола.

«Все члены нашей команды – уважаемые спортсменки и красавицы. Это заметно невооруженным глазом даже на фото с прошедшей встречи с министром спорта господином Махмудом Гудерзи. Эти обвинения пусты и оскорбительны», – писали в колонке одной из главных иранских газет Hamshahri.

Но сейчас для иранцев все складывается намного лучше: Зохре поддерживают во всем мире, испанская газета Marca уже договаривается с ней об интервью. Есть шанс, что иорданцы и правда просто расстроились из-за отличного матча соперницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».