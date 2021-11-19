Что делают мигранты «в гостях» у олигархов Зайцева, Олексина и Воробья: видеофакт 18 19.11.2021, 14:14

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У нелегалов появилась своя автолавка со спиртным и «Табакерка».

Порядка двух тысяч мигрантов в данный момент находятся в логистическом центре «Бремино», которым владеют режимные олигархи Александр Зайцев, Николай Воробей и Алексей Олексин. Все они находятся в санкционных списках.

В логистическом центре, где поселились мигранты, установили автолавку с шаурмой, хот-догами, шашлыком, пивом и глинтвейном.

Кроме того, у них появилась своя «Табакерка».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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