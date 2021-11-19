Роман Бессмертный: Против спецопераций нельзя действовать цивилизованно 4 19.11.2021, 14:13

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Роман Бессмертный

Со спецвойсками и диверсантами должны работать соответствующие силы.

Украинский дипломат и политик, бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный в интервью сайту Charter97.org поделился мнением о ситуации на границе Беларуси и Евросоюза, а также призвал Запад в подобных ситуациях действовать жестче:

— С моей точки зрения, это чистейшей воды спецоперация, которая в старых учебниках КГБ и ФСБ называется «операция под чужим флагом».

— Какие цели преследует Лукашенко, дестабилизируя ситуацию на границе с Польшей?

— Я считаю, что не Лукашенко преследует цель, а Путин. А Лукашенко — это инструмент. Даже не главный. Главная цель — нанести удар по Европейскому Союзу и развязать на границах вооруженный конфликт. Минимум — дискредитация ЕС как организации, которая не способна справиться даже с тем, что пытаются сегодня «втюхать» под видом миграционного кризиса. Там нет ни мигрантов, ни беженцев. Там прикрываются мигрантами и беженцами.

— Может ли белорусский режим открыть новый «мигрантский фронт» на границе с Украиной?

— Если Путин такую команду даст — безусловно, там начнутся серьезные события. Но надо понимать, что когда планируют такую операцию, то рассматривают среду ее проведения и возможные жертвы. А северная граница Украины — это болота, леса, реки. Поэтому, с точки зрения прикрытия, именуемого миграционным кризисом, подобное использовать очень тяжело.

Но его можно использовать на восточном направлении, например. При этом надо понимать, что есть мотивы, которые не дают это провести, не дают Путину принять такое решение. Он прекрасно понимает: Украина — государство, которое воюет. Поэтому у нас нет времени раздумывать, как вести себя в такой ситуации. Да и выбора нет. После изучения того опыта, который Украина получила за последние восемь лет, возможен только один вариант: стрелять по нарушителям границы украинского государства и защищать украинских граждан.

— Как вы оцениваете звонок Меркель Лукашенко. Правильно ли действует Европа?

— Отрицательно. В такой ситуации инициатива должна принадлежать другим игрокам. Поляки занимают иную позицию, и с моей точки зрения — абсолютно правильную. Я их в этом плане всячески поддерживаю. Потому что уроки Украины очень хорошо показали: ни в коем случае нельзя сейчас против спецопераций действовать цивилизованными способами. Что касается части людей, которые используются в качестве прикрытия, то с ними должен работать Международный комитет Красного Креста. А против спецвойск и диверсантов должны работать соответствующие силы.

— Какие вы видите пути решения этого конфликта?

— До того времени, пока таких как Путин и Лукашенко не научатся связывать, преодолеть подобное невозможно. Невозможно по той простой причине, что они не просто действуют в нарушение норм международного права, а они рушат международное право, они его ломают. Тем временем мир пытается противодействовать им в рамках правовых норм. Остановить таких цивилизованным способом невозможно. В этой ситуации проблему можно решить только силовым способом — другого уже нет.

Обратите внимание на слова Путина на конференции на Валдае. Цитирую: «Количество проблем накопилось настолько большое, что они могут быть решены только войной». Может, два слова переставил, а так почти дословно.

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