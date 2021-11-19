Австрия первой в Европе вводит всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса

Австрия первой в Европе вводит всеобщую обязательную вакцинацию от коронавируса10
- 19.11.2021, 14:31
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Страна уходит на карантин.
Канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил в пятницу, 19 ноября, что вакцинация против COVID-19 станет обязательной в стране с февраля 2022 года, сообщает «Новое время».
«Нам не удалось привлечь к вакцинации достаточное количество непривитых людей. Последние меры увеличили количество ежедневных прививок, но этого недостаточно», — сказал Шалленберг.
Таким образом, Австрия станет первой европейской страной, которая введет обязательную вакцинацию от коронавируса.
Кроме того, Австрия также введет общенациональный карантин на максимум 20 дней с понедельника, 22 ноября.
Такое решение было принято, поскольку в стране стремительно ухудшается эпидситуация. В начале этой недели в Австрии было зарегистрировано 11 000 новых случаев инфицирования COVID-19, в четверг — более 15 000.
Уровень вакцинации в Австрии значительно ниже среднего по ЕС — 63 процента.