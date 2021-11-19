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Эстония направит в Польшу солдат для помощи в охране границы с Беларусью

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  • 19.11.2021, 14:37
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Эстония направит в Польшу солдат для помощи в охране границы с Беларусью

Подготовительное подразделение направят в эти выходные.

Власти Эстонии направят 100 военнослужащих в Польшу по просьбе военного руководства этой страны, чтобы помочь в охране границы с Беларусью. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет, сообщает tvp.info.

«К настоящему времени я подписал протокол собрания, на котором мы решили отправить 100 человек в Польшу», — сказал глава оборонного ведомства Эстонии.

Подготовительное подразделение направят в Польшу в эти выходные, а основные части должны прибыть на следующей неделе, уточнил Лаанет.

Отмечается, что в Польшу также отправят беспилотные летательные аппараты вместе с командами управления.

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