Мигранты сожгли на костре куртку «губернатора» Могилевской области Зайца 14 19.11.2021, 15:02

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Видеофакт.

Горы мусора, спаленные вещи, разваленные палатки и бревна. Так выглядит место бывшего лагеря мигрантов на белорусско-польской границе, сообщает «Бобруйск Online».

Кстати, если внимательно присмотреться, на видео можно заметить одеяла от директора «Бобруйскагромаша» Надежды Лазаревич и тлеющую в костре куртку от «губернатора» Могилевской области Леонида Зайца.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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