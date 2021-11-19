Экс-кандидат в президенты Беларуси: Даже сторонники власти говорят, что акция с мигрантами спланирована 3 19.11.2021, 15:57

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Владимир Гончарик

Фото: tut.by

Наступает прозрение.

Бывший председатель Федерации профсоюзов Беларуси и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии для udf.by оценил ситуацию на границе Беларуси и Польши:

– Слишком далеко зашел конфликт, слишком многого натерпелись соседи нашей страны. Поляки, судя по всему, столкнувшись с давлением и провокациями, отступать не намерены. И даже вряд ли они предоставят гуманитарный коридор. А предложение перебросить мигрантов из Беларуси самолетами в Мюнхен, с учетом пандемии и локдауна, выглядит довольно странно», – сказал Гончарик.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда заявил: его страна не признает никаких договоренностей относительно ситуации на границе, которые будут приняты у поляков за спиной.

Гончарик считает, что немногие среди сторонников власти или колеблющихся позитивно оценивают действия режима в ситуации с мигрантами.

«Люди здравомыслящие, те, кто не поддерживают власть, понятно, дают жесткую оценку, говоря, что акция спланирована. Хотя по-человечески они жалеют мигрантов. Есть факты сбора денег на госпредприятиях, но это помощь по указке. Думаю, прозрение наступает», – отметил Гончарик.

Он надеется, что мигранты с территории Беларуси вернутся к себе на родину.

«Мне кажется, в сложившейся ситуации, когда люди гибнут на границе, это самое разумное. Надеюсь, первый авиарейс из Минска в Ирак станет тенденцией. Возможно, мигрантам даже смогут компенсировать убытки», – сказал Гончарик.

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