В России упраздняют тайну связи 4 19.11.2021, 16:01

2,810

фото: bigmir.net

Операторам разрешат передавать данные о звонках и местонахождении абонентов третьим лицам.

Минэкономразвития России разработало проект федерального закона, упраздняющий тайну связи в отношении сведений о соединениях, трафике и платежах абонентов операторам, сообщает finanz.ru.

Сейчас данные о том, откуда шел звонок, сколько длился и сколько стоил, могут передаваться третьим лицам только по решению суда или в виде обезличенных массивов.

Законопроект МЭР, размещенный на портале правовых активов, предлагает снять эти ограничения: операторы смогут делиться данными при согласии абонента.

При этом документ де-факто является рамочным и может быть расширен: полный перечень сведений, с которых снимут тайну связи, а также порядок их предоставления определит правительство.

Поправки в закон «О связи» нужны «в целях создания благоприятных условий для сбора и обработки данных», говорится в пояснительной записке к проекту.

Например, операторы смогут делиться данными с банками, чтобы клиенты могли подтвердить свою платежеспособность (кредитный скоринг), а также с туристическими компаниями, которые будут информировать людей о достопримечательностях, экскурсиях и культурных событиях в регионе прибытия туриста, объясняет МЭР.

Банки, зная местонахождение клиента по данным мобильного оператора, смогут блокировать мошеннические списания в другом регионе со счетов пользователя, а также противодействовать хищениям с помощью социальной инженерии, аргументируют авторы проекта.

Минэкономики, по сути, предлагает отменить тайну связи, сказал «Коммерсанту» преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов: «В пояснительной записке говорится, что новый закон даст абонентам возможность по согласию предоставлять данные о себе третьим лицам. Однако текст законопроекта разительно отличается от пояснений. Он наделяет правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге, так и о самом абоненте».

При этом нет гарантий, что соответствующее постановление правительства будет включать согласие как условие передачи данных, отмечает Олег Блинов. «Вероятно, доступ к данным будет у правоохранительных органов и у компаний, которые включены в регуляторные песочницы»,- предполагает он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».