Сергей Дылевский: Лукашенко сдает страну 2 19.11.2021, 16:06

8,164

сергей дылевский

Единственное, что нам остается сегодня, — бороться за свою страну.

Лидер Белоруского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к диаспорам. Видео было опубликовано на Youtube-канале объединения:

— Сила белорусов в солидарности. Сила белорусов в непримиримости со злом.

То, что творит сегодня Лукашенко, как раз таковым и является.

Когда все началось, диаспоры встали в своих городах и странах к посольствам Беларуси сразу же. Вас не нужно было звать или объяснять вам что делать. Вы все знали сами.

Вы сами начали организовывать марши и акции, вы сами начали требовать введения санкций против Лукашенко, вы сами начали налаживать помощь релокантам. Каждый раз, видя проведенную вами работу, кажется, что везде, где вы есть, появляется маленький островок Беларуси. Демократической, милосердной и родной страны, которой мы ее видим.

4 ноября Лукашенко совершил преступление против государства — продал страну. Кто бы ни говорил, что он нелегитимен, отменить эту подпись будет очень трудно. Практически невыполнимо. И где-то в глубине души мы с вами это прекрасно понимаем. Сегодня есть оправданный риск того, что Беларусь останется только внутри диаспор и в разговорах. Она больше не будет нашей страной. Если Мария Колесникова порвала паспорт для того, чтобы остаться в стране, нам придется порвать свои паспорта как болезненное напоминание о том, что мы не справились.

Поэтому единственное, что нам остается сегодня, — бороться за свою страну.

Диаспоры, поддержите беларусов. Выходите с акциями в поддержку тех, кто остался дома. Помогайте стачкующим, поддерживайте их. Надавите на местные власти, требуйте от них введения дополнительных санкций против Лукашенковского бизнеса. Давайте вместе защищать нашу страну и наших людей.

Рассказывайте тем, кто в Беларуси, о том, насколько важно остаться дома. Расскажите им насколько серьезен коронавирус, расскажите, как с ним боролись в ваших странах. Для беларусов сегодня это вопрос выживания.

Только вместе, работая на общую цель, мы сможем добиться результата.

Жыве Беларусь!

Стачке быть

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.