Цены в автолавке для нелегалов на ходу поднимают в пять раз 6 19.11.2021, 16:16

5,586

Мигранты возмущаются.

Российское издание «Известия» опубликовало видео, где мигранты возмущаются ценами в автолавке. Цены на шаурму на ходу подняли в пять раз: с трех рублей до пятнадцати.

Сегодня в логистическом центре, где поселились мигранты, установили автолавку с шаурмой, хот-догами, шашлыком, пивом и глинтвейном.

Кроме того, у них появилась своя «Табакерка».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».