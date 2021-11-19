Цены на нефть рухнули на новостях о локдауне в Австрии 19.11.2021, 16:40

Австрия стала первой европейской страной, которая возвращает жесткие ограничительные меры.

Цены на нефть обвалились на 4% за два часа после того, как Австрия объявила о введении общенационального локдауна из-за рекордного роста заболеваемости Covid-19, сообщает finanz.ru.

Завершив азиатскую сессию около отметки 82 доллара за баррель, фьючерсы на сорт Brent спикировали до 78,47 доллара на 15.04 по минскому времени и обновили минимумы с конца сентября.

Контракты на американский сорт WTI подешевели на 3,4% относительно закрытия четверга, до 75,78 доллара за бочку и также торгуются на минимальных значениях за два месяца.

Австрия стала первой европейской страной, которая возвращает жесткие ограничительные меры из-за вспышки заболеваемости, которая достигла беспрецедентных с начала пандемии значений - более 15 тысяч новых случае в день.

Федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг в пятницу объявил, что локдаун вводится на три недели с 22 ноября, а по его окончании вступят в силу правила 2G, которые подразумевают ограничения для невакцинированных. При этом вакцинация в Австрии станет обязательной с 1 февраля.

Аналогичные меры обдумывают власти Германии, где число заболевших растет по экспоненте и также бьет рекорды предыдущих волн: за минувшие сутки в стране зафиксировано 65,4 тысячи новых случаев Covid-19.

Антирекорды по COVID-19 зафиксировали в Чехии, Словакии, Венгрии и Норвегии.

Рынок нефти начинает осознавать угрозу, которую прежде игнорировал. «Есть риск, что ситуация будет ухудшаться, а это серьезно ударит по уровню мобильности в ближайшие месяцы», - говорит аналитик PVM Стивен Бреннок: объем перевозок снизится, а значит - упадет спрос на топливо.

Это добавит страхов рынку нефти, который уже нервничает из-за сообщений о том, что Китай вместе с США готов продавать баррели из стратегических резервов, отмечает старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Столкнушись с рекордным за 7 лет ростом цен на бензин и падением своих рейтингов среди американцев, Джо Байден предложил Си Цзиньпину распечатать резервы в ходе онлайн-саммита на прошлой неделе.

По данным Reuters, просьба была услышана. Администрация национальных резервов продовольствия и стратегических товаров КНР сообщила, что «ведет работу по высвобождению нефти» из государственных хранилищ, объем которых оценивается в миллиард баррелей.

В сентябре Китай уже продавал 7,4 млн баррелей из стратегического запаса - впервые за всю историю его существования. Вместе Вашингтон и Пекин могут вылить на рынок до 100 млн баррелей, оценивают аналитики Goldman Sachs.

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