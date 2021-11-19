Чиновники придумали новшества по продаже драгоценностей, золотых слитков и памятных монет 7 19.11.2021, 17:13

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В чем они заключаются?

В Беларуси хотят расширить список непродовольственных товаров, которые нельзя вернуть или обменять на другой. Нацбанк предлагает включить в него памятные банкноты и монеты, драгоценные металлы и камни. При этом Минфин выступает за введение новшеств по продаже ювелирных изделий, пишет zerkalo.io.

МАРТ вынес на общественное обсуждение очередной законопроект, им хотят расширить список непродовольственных товаров, которые нельзя вернуть или обменять на другой.

Так, Нацбанк предлагает включить в этот перечень памятные банкноты, памятные и слитковые (инвестиционные) монеты, футляры к ним. Дополнить этот перечень хотят также драгоценными металлами и камнями, которые продают банки, Нацбанк и некоторые другие организации. Регулятор считает, что это позволит избегать ситуаций, когда покупатели сдают купленные слитки или монеты, если видят, что начинают падать цены на драгоценные металлы. Сейчас банки должны вернуть ту сумму, за которую клиент купил товар, если он решит его вернуть.

Что хотят изменить для «ювелирки»

Минфин предлагает включить в список товаров, при поломке которых не нужно бесплатно предоставлять замену на время ремонта, ювелирные изделия из драгоценных

металлов и их сплавов. Речь также о драгоценных камнях, изделиях из жемчуга и

янтаря. Среди причин — ювелирные изделия легко поддаются деформации, что сказывается на их состоянии.

Также в Минфине уточняют, что «основную долю при реализации ювелирных изделий составляют личные украшения, имеющие соприкосновение с кожными покровами». «В этой связи необходимость соблюдения санитарных требований, предъявляемых к безопасности населения при передаче в пользование одних и тех же изделий разным людям, повлечет дополнительные финансовые затраты», — поясняют в Минфине.

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