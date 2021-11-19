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Минчанин, который стал героем мема про «белое и красное», арестован на 15 суток

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  • 19.11.2021, 17:20
  • 17,708
Минчанин, который стал героем мема про «белое и красное», арестован на 15 суток

Видео с ним стало по-настоящему вирусным.

65-летнего инженера Анатолия Шелковича задержали еще 11 ноября, но «покаянное видео» с ним пресс-служба МВД опубликовала только вчера, 17 ноября.

Правозащитникам стало известно, что Шелковича арестовали на 15 суток. Но статья, по которой судили инженера, пока неизвестна.

Напомним, в Сети появился ролик, где задержанный очень креативно объясняет силовикам, почему ему нравится сочетание белого и красного цветов.

Получился настоящий троллинг в стиле героя мема о «хлопотном дельце» Сергея Миронова.

«Мне всегда нравилось сочетание белого и красного цветов. У меня жена рыженькая — это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — рассказал мужчина на видео.

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