В лесном лагере нелегалов появилась техника 9 19.11.2021, 17:28

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Видеофакт.

В лесу убирают лагерь мигрантов. Видео опубликовали польские пограничники. На нем видно, что грузовики и трактор увозят оттуда дрова и мусор.

Służby białoruskie🇧🇾 porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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