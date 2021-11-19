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В лесном лагере нелегалов появилась техника

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  • 19.11.2021, 17:28
  • 20,186
В лесном лагере нелегалов появилась техника

Видеофакт.

В лесу убирают лагерь мигрантов. Видео опубликовали польские пограничники. На нем видно, что грузовики и трактор увозят оттуда дрова и мусор.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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