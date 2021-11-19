Маленький звоночек для режимчика5
- 19.11.2021, 17:34
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Интересно, как скоро всплывут сведения о тесном общении Курца с диктатором?
Национальный совет Австрии утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца, близкого друга синепалого, депутатской неприкосновенности на фоне коррупционного скандала, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.
Интересно, как скоро всплывут сведения о тесном общении Курца с диктатором? Не хотелось бы сравнивать себя с Вангой, но что-то подсказывает, что очень скоро.
Это маленький звоночек для режимчика и всех европейских друзей, вы на прицеле!