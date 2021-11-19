Американцы отправили в Черное море «корабль-хакер» 5 19.11.2021, 17:56

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Судно «Mount Whitney» имеет самое совершенное радиокоммуникационное оборудование.

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США «Mount Whitney» завершил учения и начал переход из Черного в Средиземное море, сообщили в пресс-службе ВМС США.

10 ноября корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. Там находились эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall l и «Mount Whitney» ВМС США.

Как утверждают американские военные, после модернизации плавсредство «Mount Whitney» стало настоящим «кораблем-хакером». По их словам, сейчас Mount Whitney имеет самое совершенное радиокоммуникационное оборудование среди всех когда-либо существовавших кораблей.

Флагман Шестого флота США может взламывать чужие сети боевого управления, в том числе российские. Таким образом американские военные якобы могут получать доступ к огромным объемам разведданных, перехватывать контроль над вооружением, а также парализовать оборонные системы противника.

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