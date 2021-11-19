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Анджей Дуда: Мы изо всех сил обороняем границы ЕС и НАТО

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  • 19.11.2021, 17:58
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Анджей Дуда: Мы изо всех сил обороняем границы ЕС и НАТО
Анджей Дуда
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Президент Польши надеется, что гибридные атаки режима Лукашенко скоро прекратятся.

Анджей Дуда во время встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским высказался о кризисе на польско-белорусской границе. Польский президент высказал благодарность своему коллеге за солидарность, понимание и поддержку в этой сложной ситуации, сообщает tvp.

— Это факт, что белорусский режим предпринял гибридную атаку на границы ЕС и НАТО. Это страны одновременно и Евросоюза, и Североатлантического альянса: Польша, Литва и Латвия. Сегодня наиболее сильно атакована польская граница, — сказал Дуда.

— В связи с этим мы вынуждены изо всех сил оборонять границы в том числе ЕС и НАТО от нелегальной миграции. Надеемся, что скоро, благодаря политической поддержке европейского сообщества и Североатлантическому союзу, гибридная атака на польскую границу закончится.

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