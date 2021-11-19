Появилось видео инструктажа нелегалов перед штурмом границы 29 19.11.2021, 18:15

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Предполагаемый инструктор призывает кидать в польских пограничников все, что окажется под рукой.

В одном из мигрантских чатов появилось видео, на котором людям рассказывают, как вести себя во время стычки с пограничниками. В частности, инструктор призывает бросать в них все, что окажется под рукой — камни, бревна, бутылки: «Бросили – отбегайте».

«У вас будут арматура, ножи, ваша задача — бить по незащищенным местам», — говорит инструктор и успокаивает, что стрелять в ответ не будут, «а если и будут, то в воздух».

Когда и где снято это видео — неизвестно.

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