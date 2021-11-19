Появилось видео инструктажа нелегалов перед штурмом границы

Появилось видео инструктажа нелегалов перед штурмом границы29
- 19.11.2021, 18:15
- 21,464
Предполагаемый инструктор призывает кидать в польских пограничников все, что окажется под рукой.
В одном из мигрантских чатов появилось видео, на котором людям рассказывают, как вести себя во время стычки с пограничниками. В частности, инструктор призывает бросать в них все, что окажется под рукой — камни, бревна, бутылки: «Бросили – отбегайте».
«У вас будут арматура, ножи, ваша задача — бить по незащищенным местам», — говорит инструктор и успокаивает, что стрелять в ответ не будут, «а если и будут, то в воздух».
Когда и где снято это видео — неизвестно.