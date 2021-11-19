Водители в Казахстане взбунтовали из-за подорожания бензина, газа и дизельного топлива 2 19.11.2021, 19:18

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Рост цен на топливо привел к серьезному подорожанию продуктов.

В Казахстане снова дорожают бензин, газ и дизельное топливо. За последние два месяца стоимость всех видов автомобильного топлива менялась уже четырежды, и каждый раз – в сторону повышения. Водители все чаще высказывают недовольство, но министр энергетики Казахстана в очередной раз заявил, что его ведомство не станет регулировать цены на горючее, передает «Настоящее время».

Ерик Жанабаев работает таксистом в Нур-Султане. Еще год назад он работал в частной компании, но после увольнения водитель с 20-летним стажем подался в таксисты. До выхода на пенсию еще несколько лет, говорит Ерик, а кормить семью нужно постоянно.

Чтобы остаться в плюсе после оплаты транспортных расходов и аренды машины, крутить баранку Ерику приходится по десять часов в день. А недавнее подорожание бензина еще больше ударило по его карману.

"Восемь часов поработаешь, а домой привозишь те же деньги. А продуктов на них все меньше и меньше можно купить. Когда же будет наше правительство, президент работать над этим? – возмущается он. – Повернитесь к народу! Мы уже совсем обнищали! Сколько можно издеваться над народом?"

Бензин и дизельное топливо в Казахстане дорожают начиная с осени. Сегодня литр топлива Аи-92, самой ходовой марки бензина, стоит в среднем 185 тенге – это около 40 центов. Рост цен на ГСМ коснулся всех казахстанцев, не только водителей: он уже привел к подорожанию продуктов. Многие жители страны признаются, что вынуждены затягивать пояса.

"Процентов на 30-40 точно подорожало, – говорит один из водителей-дальнобойщиков. – Сейчас по городу ещё и гололед, зима, дизтопливо вообще уходит быстро. Еще и, если честно, на некоторых заправках некачественная солярка".

"Я понять не могу: почему бензин дорогой? – возмущается еще один водитель. – В Казахстане он не должен быть таким, потому что мы все производим сами!"

"Цены прямо повышаются, в неделю аж по два раза растут получается, – соглашается еще один водитель. – Что бензин, что газ – это очень дорого сейчас. Зарплата маленькая, а цены растут".

Власти проблему признают.

"Резкие скачки цен на дизтопливо особенно чувствительны для сфер общественного транспорта, сельхозпроизводителей и грузовых автоперевозок. Но положение усугубляется еще и тем, что повышение цен на ГСМ и уголь провоцирует подорожание других товаров", – подчеркнула недавно, выступая в Сенате, депутат парламента Ляззат Рыспекова.

Однако министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев в ответ на это заявил, что регулировать цены на бензин государство не будет. А в подорожании обвинил Россию, где цена на то же топливо еще выше. Поэтому, по словам Мирзагалиева, водителям-дальнобойщикам из соседнего государства выгодно заправляться в Казахстане, увозя в баках дешевое горючее.

Министр говорит, что в Минэнерго думают, как обуздать подорожание топлива. Но конкретных мер пока не предпринимают. Министр не исключает, что цены могут снизиться, когда закончится реконструкция на трех нефтеперерабатывающих заводах и они заработают на полную мощность.

"Три нефтеперерабатывающих завода сейчас проходят этап реконструкции, и нам нужно определиться со сроками, – объясняет Магзум Мирзагалиев, министр энергетики Казахстана. – Также надо разобраться с материально-техническим состоянием нефтяных баз и наладить контроль топлива. Мы сейчас этим всем занимаемся и до конца года сформируем план мер".

Президент страны Касым-Жомарт Токаев две недели назад уже предложил вернуть в Казахстане регулирование цен на бензин.

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