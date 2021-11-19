Что известно о минчанине, который стал героем мема про «белое и красное»? 4 19.11.2021, 19:32

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Как член президиума федерации альпинизма Беларуси Анатолий Шелкович подписал письмо за честные выборы.

18 ноября в байнете распространился отрывок видео, которое явно задумывалось силовиками как покаянное. Но иногда с этим получается совсем наоборот. Самый известный пример – Сергей Миронов, в стрессовой ситуации сохранивший невозмутимость и подаривший нам фразы «хлопотное дельце» и «гонять во всю мощь», пишет «Трибуна».

Теперь же героем видео стал инженер Анатолий Шелкович, которого задержали 11 ноября – в день, когда ему исполнилось 65 лет – и уже дали 15 суток ареста. Система обвинила Шелковича в «изготовлении и размещение на деревьях протестной символики» – бело-красно-белых знамен из обычных пакетов. В процессе записи признания в том, что мужчина действительно развешивал эти пакеты в родной Курасовщине, он объяснил свою любовь к сочетанию белого и красного цветов через рыжий цвет волос жены и помидоры со сметаной. 12-секундный отрывок с такой оригинальной аргументацией и стал вирусным.

Как оказалось, Шелкович давно привык к непростым обстоятельствам вокруг – он много лет занимается альпинизмом. Открытые базы свидетельствуют, что с 1982-го по 2013-й Анатолий совершил весьма солидные 119 восхождений на вершины от 3000 метров.

Также мужчина был инструктором в минском альпинистском клубе «Надир». Про него нашлись благодарные истории от коллег по цеху – одна из участниц восхождений вообще написала, что Шелкович однажды спас ей жизнь.

«А еще как-то мы словили ночевку на леднике без палатки и спальника. Это была самая длинная ночь в моей жизни, наверное. И самая смешная. Потому что Михалыч шутил. Чувство юмора и самообладание не покидает его даже в самых критических ситуациях. Это не просто «помидоры со сметаной», а Анатолий Михайлович Шелкович. Человек мужественный, добрый и храбрый», – написала девушка. Адвокат Михаил Кирилюк отозвался так: «Человек живого ума и доброго сердца. Когда молодежь гнала в горах на скорость и кураж, он спокойно одергивал и шутил: «Альпинисты бывают смелые и старые».

Отношение Шелковича к происходящему в Беларуси ясно. Как член президиума федерации альпинизма Беларуси он подписал письмо за честные выборы, а в своих соцсетях давно реагирует на события в стране. Спортивный юмор тоже не обходил стороной – вот что появилось после провала хоккеистов на ЧМ.

В одной из записей говорится, что у Анатолия с Лукашенко 1:1: инженер не может заставить антагониста «уйти куда угодно», зато Лукашенко не может запретить Шелковичу приветствие «Жыве Беларусь».

Также остро реагировал Шелкович на суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком, с чьим отцом Александром дружен. «Вина Колесниковой в том, что она порвала паспорт на границе. Все, что она делала, она делала не скрываясь. Максим Знак даже паспортов не рвал, просто работал свою работу адвоката. Как адвокат говорил только то, что можно говорить, не опасаясь придирок. Но придрались. Даже не сомневаюсь, что по приказу. «Не придумаете – сядете сами», примерно так. Правильно было бы оправдать и отпустить. Прочитал, что у нас полпроцента оправдательных приговоров. Очень хочется верить, что хоть на полпроцента мозгов хватит», – писал альпинист перед заседанием, на котором Колесниковой дали 11 лет, а Знаку 10.

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