Капитан польской погранслужбы: Белорусские силовики ослепляют нас зелеными фонарями 2 19.11.2021, 19:42

6,682

иллюстрационное фото

Так они помогают мигрантам пересечь польско-белорусскую границу.

Капитан польской пограничной службы Кристина Якимик-Ярош прокомментировала для «Белсата» последние события на границе.

Кристина Якимик-Ярош сообщила, что в ночь на 19 ноября мигранты воспользовались деревянными поддонами, чтобы перелезть через колючую проволоку. Но этого не удалось сделать, так как польские военные затянули поддоны к себе. В сторону польских силовиков также летели камни, а в ответ был применен газ. При этом белорусские силовики ослепляли поляков зелеными фонарями, чтобы помочь мигрантам пересечь границу.

«Мы пытаемся наладить контакт с белорусской стороной. Но с момента, как группы мигрантов стали массово пытаться переходить границу, контакт утрачен», – говорит капитан польской пограничной службы.

Также Кристина Якимик-Ярош озвучила цифры по мигрантам, которые сейчас находятся на территории Польши в лагерях для беженцев:

«Сейчас в польских лагерях для беженцев находится 1850 человек, которые перешли белорусско-польскую границу за год. Из них 50% попросили убежище в Польше».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».