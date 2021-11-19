Байден временно передал власть вице-президенту Камале Харрис 16 19.11.2021, 19:52

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Джо Байден

Президент США проходит медицинское обследование.

Президент США Джо Байден передал власть вице-президенту Камале Харрис на время, пока он будет находиться под наркозом в ходе проведения операции. Об этом сообщает CNBC (перевод — liga.net).

"В это время вице-президент будет работать из своего офиса в Западном крыле", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что та же процедура применялась в 2002 и 2007 годах, когда тогдашний президент Джордж Буш проходил то же медицинское обследование.

Вместе с тем, как сообщает издание, бывший президент Дональд Трамп отказался от анестезии во время медицинской процедуры именно потому, что не хотел передавать власть тогдашнему вице-президенту Майку Пенсу.

Псаки сказала, что Белый дом опубликует письменный отчет о медицинском обследовании 78-летнего Байдена.

По информации издания, кортеж Байдена прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в 9 часов утра по восточному времени.

Как уточняет CNN, вице-президент обычно принимает на себя президентские полномочия, пока президент проходит медицинскую процедуру, требующую анестезии.

В сентябре у Байдена участились приступы кашля, которые иногда мешали ему давать брифинги. Псаки сказала тогда, что приступы не опасны для здоровья, но президент пройдет медосмотр.

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